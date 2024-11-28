Milletvekili Ün: Çocukların Geleceği Siyasi Çekişmelere Kurban Edilmemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Milletvekili Ün: Çocukların Geleceği Siyasi Çekişmelere Kurban Edilmemeli

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, devam eden kreş tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların geleceğinin siyasi çatışmalara alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ün, kreş hizmetlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, annelerin mağduriyetine dikkat çekti.

28.11.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Ün: "Çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban etmeyin"

DENİZLİ - Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, devam eden 'kreş' tartışmalarına karşı uyarılarda bulunarak; "Çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban etmeyin. Bu tartışmanın mağduru çalışmak zorunda olan annelerdir" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti ve CHP arasında devam eden 'Kreş' tartışmaları üzerine meclis kürsüsünden konuşma yaptı. İktidarın iki konuda hayata geçireceği politikaları Gelecek Partisi olarak desteklediklerini belirten Sema Silkin Ün, "Bunlardan biri nüfusun azalma tehlikesine karşı, doğal nüfus artışını teşvik eden politikalarıdır. Diğeri ise kadınların işgücüne katılma oranının artmasını teşvik eden politikalarıdır. Bu iki teşviki de kesiştiren en önemli politika kreş hizmetidir. İki gündür kreş konusunda bir kavgadır gidiyor. Kreş mi, anaokulu mu? Kreş açmaya kim yetkili? Anaokulu açmaya kim yetkili? Anayasa mahkemesinden iptal ettiren CHP değil mi? Yasağa rağmen yerel seçim öncesinde her mahalleye kreş vaat eden AK Parti değil mi? Diye uzayıp giden bir tartışma. Bu kavgadan ne siyaset ne belediyeler mağdur olur, bu kavgadan resmi kurumlar yetersiz olduğu, özel kurumlar pahalı olduğu için çaresizliğe düşen çalışan muhtaç çocuklu anneler mağdur olur. Çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban etmeyin. Annelerin umudunu ideolojik kavgalarınızla söndürdüğünüzün, çocukların geleceğini siyasi çekişmelerinize kurban ettiğinizin farkına varın. Devlete düşen yasaklamak değil teşvik etmektir denetlemektir" dedi

"Size kasteden bürokratlarınız var demektir"

AK Parti'nin sürekli kastetmediklerinizi açıklamak zorunda kaldığını hatırlatan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sürekli kastetmediklerinizi açıklamak zorunda kalıyorsanız size kasteden iş bilmez, işgüzar bürokratlarınız var demektir. Kreş tartışmaların arasında okul öncesi eğitimin hala zorunlu olmaması gerçeğimiz kaynayıp gitti. Bu tartışmalar arasında tabi 3-5 yaş grubundaki çocuklarımızın, erken çocukluk eğitimine katılım oranlarında OECD ülkelerinin çok gerisinde olma sorunumuz kaynayıp gitti. Gelin tüm kreş türlerini; diyanet, belediyeler, özel kurumlar dahil kayıt olma yaşını 60 ayla sınırlayın okul öncesi eğitimi zorunlu hale dönüştürün. 17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde hem kamunun hem belediyelerin kreş yapmasını, 3 yıllığına yasaklayan bir madde vardı. Birçok toplantıda Aile bakanımıza kreş yapımının tasarruf tedbirleri kapsamından çıkarılmasına aracılık etmesini söyledim. Daha sonra, aslında genelgedeki o ifadenin kurumların kendi kreşlerini ifade ettiği, halka açık kreşleri kastetmediği söylenerek konu yine muallakta bırakıldı. Daha o tartışma bitmeden yeni bir kreş tartışmasının içinde bulduk kendimizi. Milli Eğitim Bakanlığı ilk cümlesine 'kreş' sözcüğü ile başladığı genelgeye açıklık sağlayarak genelgenin konusu 'kreş' değil 'anaokulu' dur, o da bizim alanımızdır dedi. Bu belirsizliği, bu kafa karışıklığını, meseleyi daha fazla çığrından çıkarmadan, etkisi kadınların hayatını vurmadan şeffaf şekilde düzenlemek zorundasınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sema Silkin Ün, Milletvekili, Denizli, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milletvekili Ün: Çocukların Geleceği Siyasi Çekişmelere Kurban Edilmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Ün: Çocukların Geleceği Siyasi Çekişmelere Kurban Edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.