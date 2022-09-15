Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

15.09.2022 10:43

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabileceğini açıkladı. Özer "Konu hakkında düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ YÜZDE 50 İNDİRİMLE KONAKLAYABİLECEK"

Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

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Kaynak: AA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek - Son Dakika
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