Milli Eğitim Bakanı Tekin Ürgüp\'te Kongreye Katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2024 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı.

Ürgüp'te Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 2024 Liberal Düşünce Kongresi düzenlendi. Kongrenin ilk gününe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programda sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.

Milli Eğitim istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, eğitimin 1 milyon 200 bin dolayında öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin eğitim kurumu ile çok büyük bir camia olduğunu ifade etti. Konuşmasında son 22 yılda eğitimde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; 2002 yılında 36 olan sınıf başına düşen öğrenci sayısının 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye gerilediğini; benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti. Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladığını ifade eden Bakan Tekin, eğitimin her alanında yaşanan değişime ve gelişime işaret etti.

Bakan Tekin, eğitimde müfredattan ders kitaplarının içeriklerine ve sınav uygulamalarına kadar pek çok alanda özgürlükçü bakış açısı ile attıkları adımlara ilişkin de değerlendirmeler yaptı. - NEVŞEHİR