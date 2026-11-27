Türk dünyasından 33 öğretmen ile Türkiye'nin 81 ilinden eğitimciler, "Ortak Hafıza, Ortak Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen sempozyumda bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders kitaplarında "Orta Asya" yerine "Türkistan" ifadesini kullanmaya başladıklarını söyledi.

Türk dünyasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek ve öğretmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Öğretmen Buluşması, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı program, Kazakistan'dan gelen öğretmenlerin dombra ve halk müziği dinletisiyle başladı. Türk dünyasına ait görsel ve müzikal gösterilerin ardından Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası sahne aldı.

Bakan Tekin, ders kitaplarında "Türkistan" ifadesinin kullanıldığını söyledi

Sempozyumda konuşan Bakan Tekin, Türk dünyasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinde eğitimcilere önemli görevler düştüğünü belirtti. Öğretim programlarının bilimsel ve pedagojik gelişmeler doğrultusunda güncellendiğini kaydeden Tekin, ders kitaplarında kullanılan terminolojinin de gözden geçirildiğini söyledi.

"Orta Asya" kavramının iki kutuplu dünya döneminde ideolojik amaçlarla kullanıldığını savunan Tekin, "Ders kitaplarımızda Orta Asya ifadesi yerine 'Türkistan' ibaresini kullanmaya başladık. Bu da benim çok önemsediğim bir durum" dedi.

Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan 33 öğretmenin programa katıldığını belirten Tekin, Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerin de kardeş okul uygulaması ve ortak pedagojik çalışmalar kapsamında İstanbul'da buluştuğunu ifade etti. Tekin, Türk ve İslam dünyasının birlikteliğine vurgu yaparak çocukların kendi kültürlerini tanıyarak yetişmesinin önemine değindi.

Kardeş okullar için eylem planı hazırlanması hedefleniyor

Açılışın ardından düzenlenmesi planlanan Türk Dünyası Öğretmen Buluşması Çalıştayı'nda, katılımcıların Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'nın geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaşması bekleniyor.

Çalıştayda ortaya çıkan öneriler doğrultusunda kardeş okullar arasındaki iş birliğini güçlendirecek bir eylem planı hazırlanması hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca eğitim kurumları ve öğretmenler arasında kalıcı iş birliği ağları kurulması, ortak eğitim projeleri geliştirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması amaçlanıyor.