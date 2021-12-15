Milli Eğitim Müdürü Gönen'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Ziyaretinde eğitim ve öğretimin sadece okul ve öğrenci ile olmayacağına vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ailenin katkısının çok önemli olduğuna işaret etti. Eğitim kalitesinin yükselmesini idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin el birliği ile sağlayacaklarını kaydeden Hakan Gönen, bu noktada basın mensuplarına da büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Gönen, "Bir çok konuda olduğu gibi ilimizin eğitim ve öğretiminde de basın mensuplarını, medyamıza büyük görevler düşüyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi noktasında en az eğitimciler kadar sizlerin de desteğine ihtiyacımız var" dedi.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş ile eğitim ve medya üzerine bir süre sohbet eden Gönen, Arslantaş'a başarılar diledi. - ADIYAMAN