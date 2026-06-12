Milli maç heyecanı Pendik'te dev ekranda yaşanacak - Son Dakika
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Milli maç heyecanı Pendik'te dev ekranda yaşanacak

Milli maç heyecanı Pendik\'te dev ekranda yaşanacak
12.06.2026 12:40  Güncelleme: 12:43
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Pendik Belediyesi, sahil meydanında dev ekran kurarak vatandaşları maçı birlikte izlemeye davet etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya karşısında Pazar günü saat 07.00'da oynayacak. Milli maç heyecanı ise Pendik Sahil Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşanacak. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile tüm vatandaşları milli maç heyecanını yaşamak için sahil meydanına davet etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası heyecanı açılış maçı ile başladı. Turnuvada yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı ise 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'da oynanacak. A Milliler, Avustralya karşısında oynayacağı karşılaşma ile turnuvaya başlangıç yapmış olacak.

Milli maç heyecanı Pendik'te yaşanacak

Öte yandan, milli maç heyecanı Pendik'te kurulan dev ekran ile meydanlarda yaşanacak. 14 Haziran Pazar günü sabah namazının ardından Pendik Belediyesi ekipleri tarafından sahil meydanında vatandaşlara çorba, çay, simit ikramında bulunulacak. Ardından Pendik Belediyesi tarafından sahil meydanında kurulan dev ekran karşısında milli maçı seyreden vatandaşlar maç coşkusunu birlikte yaşayacak.

Başkan Ahmet Cin'den milli maç daveti

Başkan Ahmet Cin de sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşları sahil meydanında milli maç coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti. Başkan Ahmet Cin yaptığı duyuruda, "14 Haziran Pazar günü sabah namazını kılacağız. Sabah namazından sonra milli maçı hep beraber Pendik'te sahilde izlemeye bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. İnşallah hep beraber bir olalım beraber olalım, zaferi beraber kutlayalım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli maç heyecanı Pendik'te dev ekranda yaşanacak - Son Dakika

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