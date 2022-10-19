Milli Saraylar'a ziyaretçi akını - Son Dakika
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Milli Saraylar'a ziyaretçi akını

19.10.2022 12:56
Milli Saraylar'a ziyaretçi akını

İstanbul'un tarihi mekanları, ziyaretçi akınına uğruyor.

İstanbul'un tarihi mekanları, ziyaretçi akınına uğruyor. Milli Saraylar'a bağlı mekanlar, 2022 yılının ilk 9 ayında 4 milyon 860 bin 102 kişiyi ağırladı.

Milli Saraylar'a bağlı mekanlar, hem kültürel hem de turizme büyük katlı sunuyor. Pandemi döneminde Milli Saraylar Başkanlığına bağlı mekanlara gelen ziyaretçi sayısında her yerde olduğu gibi bir azalma yaşanmıştı. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin de saray, köşk ve kasırlara olan ilgisi yeniden artmaya başladı. Bu ilgi sayılara da yansıdı. Ziyaretçi sayı katlanarak artmaya devam etti. Tarihi mekanlar 2022 yılının ilk 9 aylık bölümünde toplam 4 milyon 860 bin 102 misafir ağırladı. 2021 yılında tarihi mekanları ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 535 bin 321 olarak gerçekleşmişti. Buna göre ziyaretçi sayısının 2022 yılında, geçtiğimiz yıla göre 3 kat arttığı görülüyor.

Tarih kokan İstanbul'a ziyaretçi akını

Söz konusu artışta 2 milyon 425 bin 14 kişiyle Topkapı birinci sırada yer alırken, Dolmabahçe Sarayı'nı ise 1 milyon 36 bin 300 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı konusunda üçüncü sırada yer alan Anadolu Yakası'nın tarihi mekanlarından İslam Medeniyetleri Müzesi ise 554 bin 84 kişiyi ağırladı. Beylerbeyi Sarayı ise 277 bin 75 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 146 bin 223 kişi de 2021'in Nisan ayında açılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni görmeden geçemedi.

Yabancı turist sayısındaki artış da sayılara yansıdı

Pandeminin ardından yabancı turistlerin Türkiye'ye ilgisi artmaya devam etti. İstanbul'u merak eden turistler, Milli Saraylar'a bağlı tarihi mekanlara da ilgi gösterdi. 2021 yılının ilk 9 ayında 740 bin 619 yabancı turist bu mekanları gezerken, 2022 yılında bu sayı 2 milyon 120 bin 455 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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