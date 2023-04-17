Milli Saraylar'dan CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Milli Saraylar'dan CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

17.04.2023 17:56
Milli Saraylar'dan CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın "itibar suikastı" niteliğindeki asılsız iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hukuki yollara başvurulduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın "itibar suikastı" niteliğindeki asılsız iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hukuki yollara başvurulduğunu bildirdi.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın Sözcü televizyonu ve Sözcü gazetesinde dile getirdiği, Milli Saraylar Başkanı'nın ismi gündeme getirilmek suretiyle tekrar edilen iftiralarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması zarureti duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, Dolmabahçe Camii sabık müezzini ve CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın mezkur yayınlarda, 10 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde yaşananları kastederek "Bira kutusuyla kumpas kurdular." iddiasının mesnetsiz ve kasıtlı bir iftiradan ibaret olduğu kaydedildi.

2015 seçimlerinin hemen öncesinde olduğu gibi milletvekili seçimlerine 27 gün kala Yıldırım'ın tam da milletvekili adayı olduğu dönemde "Camide bira kumpası" iftirasını tekrar gündeme getirmesinin, kendisine siyasi ikbal sağlamak amacına yönelik bir girişim olduğunun izahtan vareste olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğini belirleyecek önemi haiz Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, siyasi beklenti kaygısıyla Milli Saraylar Başkanına yönelik 'itibar suikastı' niteliğindeki asılsız iddialar, söz konusu haberler ve ilgililer hakkında hukuki yollara başvurulmuştur."

Kaynak: AA
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Son Dakika Yerel Milli Saraylar'dan CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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