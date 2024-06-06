Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erzurum heyetini kabul etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erzurum heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erzurum heyetini kabul etti.

06.06.2024 09:51
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erzurum heyetini kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Toplantıda, Erzurum Eski Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'ne ait tarihi binanın Erzurum Lisesi'ne bağlanması kararı alındı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, önümüzdeki aylarda restorasyonuna başlanacak olan Erzurum Lisesi'nin yeniden eski ruhuna kavuşması, şehrin gelişmesi ve kalkınması adına atılan bu önemli adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erzurum heyetini kabul etti - Son Dakika

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