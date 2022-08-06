MSB: "13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi"

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul'un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA