MSB: "13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi"

06.08.2022 19:09
MSB: "13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi"

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul'un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul'un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan gelen gemileri kontrol edecek heyet Rumeli Feneri'nden hareket etti Ukrayna'dan gelen gemileri kontrol edecek heyet Rumeli Feneri'nden hareket etti Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı
Kaynak: İHA

İstanbul, England, Ukrayna, Malta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB: '13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: "13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement