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Milli Savunma Bakanlığı, 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birçok ödül kazandı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birçok ödül kazandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri\'nde birçok ödül kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödül töreninde Milli Savunma Bakanlığı, farklı alanlarda birçok ödüle layık görüldü. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, geri dönüştürme, yalın üretim ve kapasite artırımı gibi projeleriyle birincilik ve ikincilik ödüllerini aldılar.

01.02.2024 16:55  Güncelleme: 17:09
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödül töreninde Milli Savunma Bakanlığı bir çok alanda ödüle laik görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü "Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi" projesinde birincilik ödülüne layık görüldü. MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı da iki adet projesi ile finale kalarak yalın dönüşüm kategorisinde, "Yalın Üretim ile Donatılmış Blok Gemi İnşası" projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ de "35 mm Kovan Üretim Prosesi Fosfat Operasyonu Kapasite Artırımı" projesi ile ikincilik ödülünü aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığı, 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birçok ödül kazandı - Son Dakika


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