Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter ve F-16 Tedarikleri Hakkında Açıklama Yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin, "Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda son duruma ilişkin sorular üzerine, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır. Daha önce de açıklandığı gibi her iki taraf incelemelerini tamamlamayı müteakip bir araya gelecektir. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Sonrasında da anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacaktır. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir" cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Bakanlık kaynakları, "Bakanımız resmi bir davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun İstanbul'da Dizayn Proje Ofisi'ni ziyaretinde TF2000 ile uçak gemisi tasarımlarının yer aldığına dair soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü, çalışmalarına Türkiye'nin ilk milli deniz harp platformu olan MİLGEM projesini gerçekleştirmek amacıyla 1997 yılında Taşkızak Tersanesi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekiple başlamış ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrası taşınmasını müteakip MİLGEM Proje Ofisi adı altında İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde 12 Mart 2004 tarihinde kurulmuştur. 2010 yılında Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü olarak yeniden isimlendirilmiş olup, Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesindeki yeni binasında faaliyetlerine devam etmektedir. 11 Ağustos 2017 tarihinde Deniz Teknik Komutanlığı bünyesine alınan DPO Müdürlüğü, muharip gemilerin tekne, makine ve elektrik sistemleri, savaş sistemleri ve sistem entegrasyon tasarımlarını yapmaktadır. Ayrıca bütünleşik lojistik destek ve inşa teknik desteğini gerçekleştiren ve gemi inşa standartlarını oluşturan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uzman kurumudur. Tasarım ve entegrasyon faaliyetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından icra edilen MİLGEM projesi kapsamındaki gemilerden TCG Heybeliada (F-511), TCG Büyükada (F-512), TCG Burgazada (F-513) ve TCG Kınalıada (F-514), sırasıyla 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girmiştir. TCG Derya denizde ikmal ve muhabere destek gemisi ve TCG İstanbul istif sınıfı fırkateyn tasarımının yanı sıra TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi konsept/ön tasarım faaliyetleri devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmış, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilmiştir." - ANKARA