Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › MSB: 'Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı' - Son Dakika

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