Milli sporcu Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Milli sporcu Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Milli sporcu Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Muğla Ortaca Spor Kulübü Hentbol Takımı kaptanı olan Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda namağlup grup birincisi olan takımının finalde Eskişehir İESK'yi yenerek Türkiye Şampiyonu olduğunu açıkladı. Çankaya, Menteşe ve eğitim camiasını en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

06.07.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Muğla Ortaca Spor Kulübü Hentbol Takımı kaptanı olan Milli sporcu Ayşenur Çankaya, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ile görüştü.

Ayşenur Çankaya, 24-30 Haziran tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katıldıklarını ve namağlup grup birincisi olan Muğla Ortaca SK'nın finalde Eskişehir İESK'yi 32-24 yenerek Türkiye Şampiyonu olduğunu belirtti. Çankaya, üst üste ikinci kez yaşadığı şampiyonluğun gururunu ifade ederek, Menteşe ve eğitim camiasını en güzel şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ve şampiyonluk kupasını Muğla'ya armağan ettiğini söyledi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayşenur Çankaya'yı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Kömürcü, şampiyonlukla ilçeyi gururlandıran Çankaya'nın, hem bir öğretmen hem de başarılı bir sporcu olarak örnek teşkil ettiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Menteşe, Türkiye, Çankaya, Ortaca, Muğla, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli sporcu Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Milli sporcu Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement