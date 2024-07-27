Milli Yol Partisi Kocaeli'de Sinan Ateş pankartı astı

Yerel

SEFA GARDİYANOĞLU

(KOCAELİ) - Milli Yol Partisi tarafından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki parti binasına Sinan Ateş'in pankartı asıldı. Dava sürecine ilişkin konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sinan Ateş davasının gerçek faillerinin arkası ve önü açığa kavuşursa bundan sonra Türkiye faili meçhuller ülkesi olmaz ve her yapanın yaptığı yanına kar kalmaz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi. Basın toplantısının ana gündem maddesi ise Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in devam eden yargı süreci oldu.

Partinin Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık tarafından 50 metrekare büyüklüğünde hazırlanan Sinan Ateş pankartı ise Körfez İlçe Başkanlığı binasına asıldı. Sinan Ateş suikastına dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Remzi Çayır, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek iktidarın ve muhalefet partilerinin faili meçhul cinayetler konusunda çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş davalarının yargı sürecinde sonuca ulaşılamamasının ise hukuk sistemindeki eksikliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Adli bir vaka olarak raflara kaldırılacak"

Sinan Ateş suikastının tüm gerçekleriyle açığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Remzi Çayır, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'nin, Körfez İlçe Başkanlığımızın, Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş'in posterlerinin içerisinde bulunduğu anlamlı bir mesajı var. Mesajın özeti şu; hiçbir dosya faili meçhuller listesine girmemelidir. Muhsin Yazıcıoğlu davası 15 yıldır devam ediyor, sonuç yok. Ne ana dava açılabildi, ne suikast davası açılabildi. Göstermelik bir dava Kahramanmaraş Adliyesi'nde devam ediyor. Sonuç yok. Çıkar mı; yok. Herhangi bir hedefe varıcı, suçluların bulunması anlamında sonuç elde edebilir miyiz; yok. Aynı şey şu an Sinan Ateş için de geçerli. Ankara'nın orta yerinde vuruldu, öldürüldü. İki tane kız çocuğu, eşi ve ailesi yalnız kaldı. Kim öldürdü, ne için öldürüldü belirsiz. Dosya belki birkaç ay sonra sonuçlandırılacak. Adli bir vaka olarak raflara kaldırılacak. Ne hadisenin önü, ne arkası, ne sağı, ne de solu hiçbir zaman ortaya çıkarılmayacak. Hepimizin görevi faili meçhullerin artık bu ülkede son bulmasıdır. Eğer Muhsin Yazıcıoğlu suikastı çözülseydi bu tür hadiseler olmazdı ve Sinan Ateş öldürülmezdi. Sinan Ateş davasının gerçek faillerinin arkası ve önü açığa kavuşursa bundan sonra Türkiye faili meçhuller ülkesi olmaz ve her yapanın yaptığı yanına kar kalmaz. Bunun için yaşasın adalet."