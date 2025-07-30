Milyonfest Didim: Müzik ve eğlencenin buluştuğu büyük etkinlik - Son Dakika
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Milyonfest Didim: Müzik ve eğlencenin buluştuğu büyük etkinlik

Milyonfest Didim: Müzik ve eğlencenin buluştuğu büyük etkinlik
30.07.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Milyonfest Didim, ilk yılını beklenenden fazla ilgiyle kapatarak Didim tarihine geçti. Ülke genelinden ve yurt dışından gelen binlerce müziksever, dört gün boyunca unutulmaz bir festival deneyimi yaşadı. Etkinlik, Didim'in turizm ve ekonomik canlılığına önemli katkılar sağladı.

Bu yazın büyük etkinliklerinden biri olan Milyonfest Didim, Didim Belediyesi'nin ev sahipliği ve destekleriyle Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda ilk kez gerçekleştirildi. İlk yılında beklentilerin çok üzerinde bir ilgi gören festival, müziğin, enerjinin ve eğlencenin kalbi haline gelerek Didim tarihine geçti.

Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen binlerce müziksever, dört gün boyunca Didim'i enerjinin ve birlikteliğin merkezi haline getirdi. Gündüzleri denizin ve doğanın keyfini çıkaran katılımcılar, akşamları festival sahnelerinde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının performanslarıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Didim'in eşsiz doğasıyla bütünleşen festival, yalnızca müzikseverleri değil, yerel esnafı ve turizm sektörünü de hareketlendirdi. Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan Milyonfest Didim, aynı zamanda ilçenin ulusal ve uluslararası tanıtımına da büyük değer kattı.

Festivalin ilçe turizmine sağladığı katkılara dikkat çeken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'de bir ilk, bir rekor Milyonfest Didim, ilk yılında büyük bir coşku ve rekor katılımla tarihe geçti. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen binlerce müziksever, günler boyunca Didim'i müziğin, enerjinin ve birlikteliğin merkezi haline getirdi. Festival; kentin tanıtımına ve kültürel hayatına değer katarken, ekonomisine de önemli bir canlılık kazandırdı. Temizlikten güvenliğe her aşama titizlikle ve başarıyla yönetildi. Bu büyük organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Artık Didim, sadece deniziyle değil, festivalleriyle de konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Ağaç kesimi iddialarına resmi açıklama

Gündeme gelen 'ağaç kesildi' iddialarına ilişkin ise Didim Belediyesi'nin sosyal medya yorumları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Festival için ağaç kesildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır ve Didim Belediyesi yalnızca işletmeci konumundadır. Milli park sınırları içinde ağaç kesimi, budama ve ot biçme gibi işlemler belediyemizin yetkisinde değildir. Bu tür işlemler yalnızca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün tespit ve onayıyla yapılabilmektedir. Bahse konu ağaçlarla ilgili işlemler festivalle ilgisi olmaksızın, DKMP'nin kararı doğrultusunda kış aylarında gerçekleştirilmiştir. Detaylı bilgi ve teyit için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milyonfest Didim: Müzik ve eğlencenin buluştuğu büyük etkinlik - Son Dakika

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