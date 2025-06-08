Mimar Sinan Parkı\'nın 2. Etabında Son Aşama

Esenyurt Belediyesi tarafından 364 bin metrekarelik alanda yapımı gerçekleştirilen Mimar Sinan Parkı'nın 2. etabında sona gelindi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 364 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Mimar Sinan Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üç etaptan oluşan projenin 2. etabında sona yaklaşıldı. Parkın oyun grupları, kameriyeler, yürüyüş yolları ve banklar gibi donatı alanları büyük ölçüde tamamlandı. Vatandaşların nefes alabileceği geniş bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen projede, özellikle çocuklar ve aileler için sosyal donatılar ön planda tutuldu. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yoğun çabalarıyla hız kazanan çalışmalarda, ilk iki etabın kısa süre içinde halkın kullanımına açılması planlanıyor. Mimar Sinan Parkı tamamlandığında, Esenyurt'un en büyük dinlenme alanlarından biri olacak. Proje, bölgeye yeşil alan kazandırmanın yanı sıra, sosyal yaşamı da canlandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL