Üye Girişi
Minia Besni projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Minia Besni projesi hayata geçirildi

11.02.2022 16:05
Minia Besni projesi hayata geçirildi

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Minia Besni projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Minia Besni projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Besni ilçe merkezine 5 bin 112 metrelik bir alanda ilçeye yakışır bir park yaptıklarını dile getiren Başkan Emre, "Besni'miz için sosyal donatı alanlarının artırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 Seçimlerinden önce yapacağımız projeler arasında yer verdiğimiz Minia Besni projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Erdemoğlu Mahallemizde 5 bin 112 M2'lik alanda yapımına başladığımız Minia Besni park alanımızda M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi ile Güney Doğu Anadolu'nun eski yerleşim merkezlerinden birisi olan ilçemizde hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürden günümüze kalan zengin mimari mirası 1/ 15 ölçekte asıllarına uygun olarak minyatürlerini yaptırıyoruz. Bu alanımızı hem açık hava müzesi olarak, hem de vatandaşlarımızın rahatça nefes alacakları bir park alanı olarak hazırlıyoruz. Allah'ın izni ile şuan yapımı neredeyse tamamlanan alanımızı en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Mehmet Emre, Hisarcık, Adıyaman, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minia Besni projesi hayata geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:16:28. #1.12#
SON DAKİKA: Minia Besni projesi hayata geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement