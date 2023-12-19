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Minibüsün arkasına yazılan mesajlar dikkat çekti - Son Dakika
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Minibüsün arkasına yazılan mesajlar dikkat çekti

Eskişehir'de bir minibüsün bagaj kısmına aldığı darbe sonucu hasar görmesi üzerine sürücü tarafından yazılan 'Ey dokunmayın çok fenayım' ve 'Her korna bir geçmiş olsun' yazıları trafiktekilerin dikkatini çekti. Yazılar, diğer sürücüler tarafından geçmiş olsun dilekleriyle karşılandı.

Minibüsün arkasına yazılan mesajlar dikkat çekti
19.12.2023 - 12:32,
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Eskişehir'de bagaj kısmına aldığı darbe sonucu hasar gören minibüsün arkasına sürücüsü tarafından yazılan "Ey dokunmayın çok fenayım" ve "Her korna bir geçmiş olsun" yazıları trafiktekilerin dikkatini çekti.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Ali Rıza Efendi Bulvarı'nda arkasından darbe almış bir minibüs dikkat çekti. Arka bagaj kısmından darbe alan ve trafikte ilerleyen minibüsün üzerine sahibi tarafından vefat eden şarkıcı Azer Bülbül'ün şarkı sözü "Ey dokunmayın çok fenayım" yazıldığı görüldü. Şarkı sözünün yanına ise; "Her korna bir geçmiş olsun, zavadanak geldi vurdu' ve 'Nazar etme ne olur" yazıldı. Yazılan yazılar vatandaşlar tarafından dikkat çekerken, diğer sürücüler minibüs şoförüne geçmiş olsun demek için sık sık kornaya bastı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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