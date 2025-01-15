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Minik eller geleceğe fidan dikti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak ve çevre bilincini artırmak için "Bir Fidan Nasıl Dikilir" eğitimi verilerek fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Şehitlik İlkokulu'nda TEMA Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak ve çevre bilincini artırmak için "Bir Fidan Nasıl Dikilir" eğitimi verildi.

Eğitim, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe, TEMA Vakfı gönüllüsü Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, okulun rehber öğretmeni Aylin Aydemir ve 2-E sınıfı öğretmeni Esra Aşkın Kalay katıldı.

Eğitimde, bir fidanın nasıl dikileceği, can suyunun doğru miktarda nasıl verileceği ve fidanın korunması gibi temel bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler etkinliğe büyük ilgi göstererek hem eğlendi hem de doğa konusunda bilinçlendi.

Rehber öğretmen Aylin Aydemir, "TEMA Vakfı ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü sayesinde öğrencilerimiz bir fidanın nasıl dikileceğini öğrendi" derken 2-E sınıfı öğretmeni Esra Aşkın Kalay ise, "Bu etkinlikle öğrencilerimiz doğa konusunda bilinçlendi. Fidan dikmeyi ve sulamayı öğrendiler" ifadelerini kullandı.