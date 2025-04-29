Minik Karatecilerden Kaymakama Ziyaret

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda derece elde eden Afyonkarahisar Sandıklılı minik karateciler, Kaymakam Önder Çengel'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden Sandıklılı minik sporcular, Kaymakam Önder Çengel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Eren Güder, takım olarak Türkiye ikinciliği elde eden Mehmet İrfan Akgöz, Mehmet Çiçek ve Mustafa Eren Güder ile Türkiye yedincisi olan Esma Nur Yıldırım; antrenörleri Doğan Yıldız ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Araz eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, hem şampiyona tecrübelerini paylaştı hem de Balkan Karate Şampiyonası öncesi moral buldu. Kaymakam Önder Çengel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporculara başarılar dileyen Çengel, Sandıklı'nın adını gururla duyuran genç yeteneklerle gurur duyduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR