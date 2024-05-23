Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı

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Hayat Bilgisi dersinde işledikleri 'yerel yönetimler' konusunu Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün makam odasında işleyen Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri Ünlü'ye belediye çalışmaları ve kendisiyle ilgili merak ettikleri soruları yöneltti.

Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün konuğu oldu. Hayat Bilgisi dersinde işledikleri 'yerel yönetimler' konusunu Belediye Başkanı Ünlü'nün makam odasında işleyen öğrenciler, Ünlü'ye merak ettikleri soruları yöneltti. Öğretmenleriyle birlikte ziyarete gelen 3. sınıf öğrencilerini kapıda karşılayan Belediye Başkanı Ünlü, hepsinin tek tek hatırını sordu. Daha sonra da çocukların sorularını yanıtladı. Yaşından, küçükken yapmak istediği mesleğe, hangi okulu okuduğundan mesleğine kadar birçok soruyu sıralayan çocuklar belediye işleyişi ve belediyelerin görevleri ile ilgili de merak ettiklerini iletti. Çocukların ziyaretinden ve sordukları sorulardan oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Ünlü, "Bugün belediyemiz çocuk sesleriyle doldu taştı. Onların merakı, sordukları sorular, kendilerini ifade etme tarzları takdire şayan. Kendilerini yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize aydınlık bir gelecek diliyor, hepsini gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - MUĞLA