Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hayat Bilgisi dersinde işlenen 'yerel yönetimler' konusunu Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerine anlattı. Öğrenciler, belediye çalışmaları ve Ünlü ile ilgili merak ettikleri soruları Başkan Ünlü'ye yöneltti. Başkan Ünlü, çocukların ziyaretinden ve sordukları sorulardan memnuniyetini dile getirerek, öğrencilere aydınlık bir gelecek diledi.

23.05.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayat Bilgisi dersinde işledikleri 'yerel yönetimler' konusunu Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün makam odasında işleyen Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri Ünlü'ye belediye çalışmaları ve kendisiyle ilgili merak ettikleri soruları yöneltti.

Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün konuğu oldu. Hayat Bilgisi dersinde işledikleri 'yerel yönetimler' konusunu Belediye Başkanı Ünlü'nün makam odasında işleyen öğrenciler, Ünlü'ye merak ettikleri soruları yöneltti. Öğretmenleriyle birlikte ziyarete gelen 3. sınıf öğrencilerini kapıda karşılayan Belediye Başkanı Ünlü, hepsinin tek tek hatırını sordu. Daha sonra da çocukların sorularını yanıtladı. Yaşından, küçükken yapmak istediği mesleğe, hangi okulu okuduğundan mesleğine kadar birçok soruyu sıralayan çocuklar belediye işleyişi ve belediyelerin görevleri ile ilgili de merak ettiklerini iletti. Çocukların ziyaretinden ve sordukları sorulardan oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Ünlü, "Bugün belediyemiz çocuk sesleriyle doldu taştı. Onların merakı, sordukları sorular, kendilerini ifade etme tarzları takdire şayan. Kendilerini yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize aydınlık bir gelecek diliyor, hepsini gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Acar Ünlü, Marmaris, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement