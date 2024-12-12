Minik Öğrenciler Ekmeğin Yapımını Öğrendi - Son Dakika
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Minik Öğrenciler Ekmeğin Yapımını Öğrendi

Minik Öğrenciler Ekmeğin Yapımını Öğrendi

Aktaş Anaokulu'na giden minik öğrenciler, Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırını'nda ekmek hamuru yapıp, ekmeğin yapım aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

12.12.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Aktaş Anaokulu'na giden minik öğrenciler, ekmek hamuru yapıp, ardından Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırını'nda ekmeğin yapım aşamalarını yerinde gördüler.

Aktaş Anaokulu'na giden anaokulu öğrenciler, ekmeğin yapım aşamasıyla tanıştı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarına giden minikler, fırında kolları sıvadı. Usta tarafından, Aktaş Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere ekmeğin nasıl yapıldığını anlattı. Sofraların olmazsa olmazı olan ekmeğin, hamurunun nasıl yapıldığını gören öğrenciler, daha sonra Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırının misafiri oldular. Öğretmenleri eşliğinde fırına gelen öğrenciler, ekmek ve diğer unlu mamullerin tüm yapım aşamalarını yerinde gördüler.

Halk Ekmek yetkilileri, farklı bir deneyime imza atan minik öğrencileri ziyaretlerinin ardından ekmek, poğaça ve simit vererek okullarına uğurladı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrenciler Ekmeğin Yapımını Öğrendi - Son Dakika

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