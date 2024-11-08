Minik Öğrencilerden Atatürk\'e Anlamlı Anma Etkinliği

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Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minik öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun mirasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de programa katılarak bu özel dakikalarda çocuklarla yan yana oldu.

Etkinlikte, Efeler'in öğrencileri, üzerlerinde Atatürk'ün resminin yer aldığı kıyafetlerle, anlamlı şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı Cumhuriyet mirasının bilincinde olan çocukların bu gösterisi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, miniklerin gösterilerini büyük bir beğeniyle izledi, öğretmenlerine de teşekkür ederek, bu özel etkinlikte emeği geçen herkesi kutladı.

Burada bir konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. O, her birimize düşünme, sorgulama ve ileriye bakma sorumluluğu yükledi. Bugün burada, miniklerimizin gösterdiği bu duygu yüklü anma etkinliği, Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımızın bir göstergesidir. Cumhuriyet'imizi, onun bizlere emanet ettiği değerlerle büyütecek ve yaşatacak olan çocuklarımıza olan inancımızı teklarlamak istiyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN