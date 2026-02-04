Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi - Son Dakika
Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi

04.02.2026 16:19  Güncelleme: 16:24
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında, minik öğrenciler Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'i ziyaret ederek bayrak sevgisini pekiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında Çocuk Etkinlik Merkezi'nin öğretmenleri ile minik öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minikler, ellerinde Türk bayrakları ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Çocuklara bayrak sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kırmızı-beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk Bayrakları ile belediye binasını ziyaret etti. Belediyenin farklı birimlerini de ziyaret ederek yöneticilere ve personele bayrak dağıtımı yapan çocuklar, milli bilincin pekişmesi yönünde önemli bir farkındalık oluşturdu.

"Gaziosmanpaşa'mızın ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla bir kez daha gurur duyduk"

Minik öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün, bu özel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir sevinç yaşıyorum. Kırmızı-beyaz giysileriniz içinde her biriniz çok güzel ve pırıl pırılsınız. Sizleri böyle çiçek gibi hazırlayan ve bu güzel etkinliği düzenleyen kıymetli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayrağımıza duyulan sevgi ve saygının küçük yaşlarda güçlenmesi, geleceğimiz adına çok kıymetli. Böyle bayrak sevgisiyle, vatan aşkıyla büyümeniz bizi gururlandırıyor ve gelecek için umutlarımızı tazeliyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, minik öğrencilerin bayrak sevgisini pekiştirirken gurur ve coşku dolu anlara sahne oldu. Geleceğin teminatı çocukların milli değerlere olan bağlılığı ise güçlü yarınlara olan umudu bir kez daha artırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

