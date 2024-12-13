Minik Öğrencilerden Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden Yerli Malı Haftası Etkinliği

Minik Öğrencilerden Yerli Malı Haftası Etkinliği

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri '7 Bölge Temalı' panayırda Anadolu'nun kültürel lezzetlerini tanıttılar. Etkinlikten elde edilen gelir, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına destek için kullanılacak.

13.12.2024 12:57  Güncelleme: 13:07
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Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen panayırda Anadolu'nun 7 bölgesini kültürel lezzetleri ve geleneksel oyunlarıyla tanıttılar. '7 Bölge Temalı' panayırdan elde edilen gelir, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla akülü sandalye alımında kullanılacak.

Kepez Belediyesi'nin ilçenin 6 noktasında hizmet veren Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kepez Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen '7 Bölge Temalı' panayır etkinliğinde, minik öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanına özgü tatları ve geleneksel oyunları sergilediler. Şırnak'tan Gaziantep'e, Karadeniz'den Ege'ye kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden öne çıkan lezzetler beğeniye sunuldu. Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Trabzon'un vazgeçilmez kuymağı ve daha pek çok yöresel tat, katılımcıların damaklarını şenlendirdi. Etkinlikte, çocukların rengarenk geleneksel kıyafetleri ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Ayrıca, Anadolu'nun her bölgesine özel hazırlanan stantlar, Güneydoğu'nun meşhur sıra gecesi konsepti ise ziyaretçilerden tam not aldı.

Minik öğrenciler, Anadolu'nun 7 bölgesini hem lezzeti hem de geleneksel halk oyunlarıyla belediye binasına taşıdı. Minik öğrencilerin, Yerli Malı Haftası'ndaki etkinlikten elde edilen gelir, engelli vatandaşlar için akülü sandalye alımında kullanılacak. Bu anlamlı katkıya destek veren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, etkinliğe katılarak tüm stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti ve onların Yerli Malı Haftası sevincini paylaştı. Başkan Kocagöz etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocukluğumuzda Yerli Malı Haftası'nı okullarımızda büyük bir coşkuyla kutlardık. Şimdi aynı heyecanı belediyemizin kreş ve gündüz bakım evlerinde görmek beni çok mutlu etti. Anadolu'nun 7 bölgesini hem lezzetleriyle hem de geleneksel oyunlarıyla bizlere taşıyan öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Etkinlikten elde edilen gelir, engelli vatandaşlarımız için akülü sandalye alımında kullanılacak. Yettiği kadar buradan, yetmediği kadarı da bizden" dedi.

Başkan Kocagöz sözlerini, "Yerli malı herkes onu kullanmalı" diyerek tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerden Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika

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