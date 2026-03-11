İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde duygulandıran sürpriz - Son Dakika
İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde duygulandıran sürpriz

İstiklal Marşı\'nın yıl dönümünde duygulandıran sürpriz
11.03.2026 21:57  Güncelleme: 22:00
Düzce'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 6 yaşındaki Mehmed Selim Biçer'in piyano performansı büyük coşku oluşturdu. Restoran müdavimlerinin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği etkinlikte milli değerlere vurgu yapıldı.

Düzce'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla duygu dolu bir sürpriz hazırlandı. İftar yemeği için restoranda gidenler minik piyanist Mehmed Selim Biçer'in İstiklal Marşı'nı çaldığı anlamlı performansla karşılaştı. Salonda büyük bir gurur ve coşku yaşanırken, misafirler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle anlamlı bir sürprize imza attı. 6 yaşındaki Mehmed Selim Biçer piyanonun başına geçti. İftar yemeği için restoranda gelen müşteriler, "İstiklal Marşı için dikkat" anonsuyla ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti. Küçük piyanistin çaldığı İstiklal Marşı salonda yankılanırken, misafirler ise büyük bir gururla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Marşın sonunda ise misafirlere Düzce Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. İstiklal Marşı'nın ardından Türk Marşı'nı da çalan minik piyanist misafirlerden tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.

Düzce Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen program, milli değerleri ve birlik ruhunu bir kez daha hatırlattı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Mehmet Selim Biçer, davetlilerin takdirini topladı.

Minik piyanist Mehmed Selim Biçer, daha önce de Konuralp Antik Kenti'nde sergilediği piyano performansı ile sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

