Minik Ressamlar Zonguldak'ı Resmediyor

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- Muhtarların başlatıtğı projede minik eller Zonguldak'ı resmedecek

Minik ressamlar fırçalarını bu kez şehir için kullanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta mahalle muhtarlarının işbirliği ile ilkokul öğrencileri Zonguldak'ı resmediyor. "Çocuk Gözüyle Zonguldak" adlı resim yarışmasında derece elde eden öğrencilere bisiklet, tablet ve çeyrek altın ödülleri verilecek.

Zonguldak'ta 15 mahalle muhtarının başlattığı sosyal sorumluluk projesinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nın işbirliğiyle ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışması planlandı.

Başvuru sürecinde 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmada derece elde eden ilk 20 öğrenci 21 Aralık tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ödüllendirilecek. Sponsorların desteği ile yapılacak ödül töreninde ödüle layık görülen öğrencilere bisiklet, altın, tablet, kıyafet ödülleri verilecek.

Yarışmanın ödül gecesinde Madenci Korosu da sahne alarak etkinliğe renk katacak. Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, "Muhtarlarımızın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan yer alan paydaşlarımız var. 21 Aralık tarihinde ödül töreni düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı ödül gecesinde ağırlayacağız. Organizasyonumuzun bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Okullarımızda resimler çizilmeye başlandı. Bağlı bulunduğu okullara verilecek. 1-2'nci sınıflar ve 3-4'ncü sınıflar olmak üzere iki grupta yapılacak. Resimler Milli Eğitim Müdürlüğü'nde resim öğretmenleri komisyonuna gidecek. 20 resim komisyonda seçilecek. Bu öğrencileri ödüllendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Madenci Korosu Şefi Dursun Nazlı da bu anlamlı projede yer almalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.