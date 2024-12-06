Minik Ressamlar Zonguldak'ı Resmediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minik Ressamlar Zonguldak'ı Resmediyor

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, 'Çocuk Gözüyle Zonguldak' yarışmasında resim yapıyor.

06.12.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muhtarların başlatıtğı projede minik eller Zonguldak'ı resmedecek

Minik ressamlar fırçalarını bu kez şehir için kullanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta mahalle muhtarlarının işbirliği ile ilkokul öğrencileri Zonguldak'ı resmediyor. "Çocuk Gözüyle Zonguldak" adlı resim yarışmasında derece elde eden öğrencilere bisiklet, tablet ve çeyrek altın ödülleri verilecek.

Zonguldak'ta 15 mahalle muhtarının başlattığı sosyal sorumluluk projesinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nın işbirliğiyle ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışması planlandı.

Başvuru sürecinde 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmada derece elde eden ilk 20 öğrenci 21 Aralık tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ödüllendirilecek. Sponsorların desteği ile yapılacak ödül töreninde ödüle layık görülen öğrencilere bisiklet, altın, tablet, kıyafet ödülleri verilecek.

Yarışmanın ödül gecesinde Madenci Korosu da sahne alarak etkinliğe renk katacak. Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, "Muhtarlarımızın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan yer alan paydaşlarımız var. 21 Aralık tarihinde ödül töreni düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı ödül gecesinde ağırlayacağız. Organizasyonumuzun bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Okullarımızda resimler çizilmeye başlandı. Bağlı bulunduğu okullara verilecek. 1-2'nci sınıflar ve 3-4'ncü sınıflar olmak üzere iki grupta yapılacak. Resimler Milli Eğitim Müdürlüğü'nde resim öğretmenleri komisyonuna gidecek. 20 resim komisyonda seçilecek. Bu öğrencileri ödüllendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Madenci Korosu Şefi Dursun Nazlı da bu anlamlı projede yer almalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Eğitim, Sanat, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Ressamlar Zonguldak'ı Resmediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Minik Ressamlar Zonguldak'ı Resmediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.