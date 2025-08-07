Minik Şeflerin Mutfak Keyfi - Son Dakika
Minik Şeflerin Mutfak Keyfi

07.08.2025 14:44
Altın Anne, çocuklara mutfak sevgisi ve tasarruf bilinci kazandıran bir etkinlik düzenledi.

Altın Anne markası, çocuklara hem mutfak sevgisi hem de tasarruf bilinci kazandıran özel bir etkinliğe imza attı. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğinde Gastro Arena'da düzenlenen atölyede minik şefler, unutulmaz bir mutfak deneyimi yaşadı.

Altın ve değer kavramını sadece yatırım değil, gelecek kuşaklara aktarılan bir miras olarak ele alan Altın Anne markası, sosyal sorumluluk çerçevesinde "Altın Anne Çocuk Buluşması" adlı özel bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın yönettiği atölyede çocuklar, kendi pizza hamurlarını yoğurdu, kurabiyelerini şekillendirdi. Renkli ve neşeli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, çocuklar mutfakta takım çalışması, özgüven ve üretkenlik gibi önemli kazanımlar elde etti. Etkinliğe katılan minikler, hazırladıkları yiyecekleri hem kendileri tattı hem de ailelerine ve davetlilere ikram etti.

Düzenlenen programda konuşan Altın Anne E-ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ebru Velioğlu, "Mehmet Şef'in atölyesinde Mehmet Şef ile birlikte çocuklar için pizza ve kurabiye yapım etkinliği düzenledik. Altın Anne olarak çocukların tatil döneminde, çocuklar için sosyal ve eğitici aktiviteler ile el becerilerini geliştirerek, onların ufkunu biraz daha açmayı ve kaliteli vakit geçirmelerini amaçladık" dedi.

Etkinlikte konuşan çocuklar ise "Bugün burada pizza ve kurabiye yaptık. Çok güzeldi, eğlendik. İçimizdeki minik şefleri keşfetmiş olduk" ifadelerine yer verdiler.

Mehmet Yalçınkaya'da, "Çocuklarımız ile bu tür bir etkinlikte bir araya gelmek bizi mutlu etti. Ben bu organizasyon için Bodrum'dan çıkıp geldim. Çocukları çok seviyorum ve onlarla birlikte etkinlik yapabilmek, onları bir nebze olsun eğlendirebilmek, güldürebilmek için bizim için de motivasyon. Bu tür etkinlikler onların hayata bakış açısındaki farkındalığı ortaya koyuyor. Çocukların, buradaki gelişim süreçleri farklı uğraşlar devreye girdikçe gelişiyor. Sıradan uğraşlarla pek gelişmiyor. Bu yeni uğraşta onları ciddi anlamda motive ediyor" diye konuştu.

Altın Anne markasının bağlı olduğu DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, etkinlik sırasında çocuklara altının anlamı, tasarrufun gücü ve küçük birikimlerin büyük değerler oluşturabileceğine dair bir anlatım yaptı. Kitiş, "Altın yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda bir disiplindir. Bugün burada çocuklarımıza bunu hayatın içinden örneklerle anlatmak istedik. Mutfakta üretmenin hazzını yaşayan çocuklarımız, aynı zamanda biriktirmenin, paylaşmanın ve bilinçli tüketmenin değerini öğrendiler. Altın Anne olarak çocuklarımızın hem zihinlerine hem de kalplerine dokunmak en büyük amacımız" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda tüm çocuklara özel olarak hazırlanan 'Altın Anne Minik Şef Sertifikası' ve hatıra paketleri takdim edildi. Katılımcılar ise bu özel günü 'sadece bir mutfak deneyimi değil, hayat için anlamlı bir adım' olarak değerlendirdi. Altın Anne yetkilileri, bundan sonra da çocukların bilinçli, üretken ve tasarruf sahibi bireyler olarak yetişmelerine destek verecek sosyal projelere devam edeceklerini belirttiler. - İSTANBUL

