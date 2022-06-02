Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu

02.06.2022 13:10
Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşayan minik Serdar Utku'nun polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşayan minik Serdar Utku'nun polis olma hayalini gerçekleştirdi.

İlçede karşılaştığı polis ekibine hayalini söyleyen 6 yaşındaki Serdar Utku Solak'a Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kayıtsız kalmadı. Minik Çocuğu ekip arabasına alan polis abileri polislik hakkında bilgi verdi.

Ekip arabasıyla kısa bir tur atan Utku, telsizle diğer polislerle konuştu. Oldukça mutlu olduğu gözlenen Minik Utku, daha sonra polis ekibi tarafından evine bırakıldı. - KAYSERİ

Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu
Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu
Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu
Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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