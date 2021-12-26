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Minik yürekleri ısıtan tırmanış - Son Dakika

Minik yürekleri ısıtan tırmanış

26.12.2021 15:25
Minik yürekleri ısıtan tırmanış

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları, Süphan Dağı kış zirve faaliyeti için gittiği Bitlis'te, 2 bin 300 rakımlı Türkiye'nin en yüksek köyü olan Aydınlar ilçesi Kışkılı Mahallesi çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu.

İnegöl Belediye spor dağcılık branşı sporcuları, Süphan Dağı kış zirve faaliyeti için gittiği Bitlis'te, 2 bin 300 rakımlı Türkiye'nin en yüksek köyü olan Aydınlar ilçesi Kışkılı Mahallesi çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları, kış tırmanış faaliyeti için gittiği Bitlis'te özel bir kampanyaya imza attı. İnegöl Belediye Spor Kulübü tarafından organize edilen yardım kampanyasında, ilkokul çocukları için kışlık kıyafet desteği sağlandı. İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Süphan Dağı kış zirve faaliyeti için Bitlis'e gitti. Yolculuk öncesi yapılan planlamayla, burada 2 bin 300 rakımlı Türkiye'nin en yüksek köyü olan Aydınlar ilçesi Kışkılı Mahallesi çocuklarına kışlık kıyafet hediyeleri hazırlandı. Yardım kampanyasına İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları ile birlikte; spor tırmanış sporcu velileri, İnegöl Yardım Severler Derneği, İnegöl Elit Grup Okulları, İnegöl İnsani Yardım Vakfı ve İnegöl İO Grup da destek verdi. Öğrenciler, kendileri için İnegöl'den getirilen hediyeleri görünce büyük sevinç ve heyecan yaşarken, bu yardım kış şartlarında zorluk çeken çocuklarla birlikte aileleri de mutlu etti.

Yardım kampanyası Bitlis'te karşılıksız kalmadı. İnegöl Belediyespor dağcılarına Aydınlar Belediyesi tarafından ulaşım desteği verilip karla kaplı yollar dağcılar için birçok kez açtırıldı. Yine bölgedeki kötü hava şartları sebebiyle dağdan inen dağcılar, kışlık kıyafet yardımı yapılan Kışkılı köyünün öğretmeni Ceylan Kırtay ile Kışkılı Muhtarı Mehmet Salih Emre'nin evine sığındılar. Aynı zamanda okul öğretmeni Ceylan Kırtay, yardım kampanyasıyla ilgili organizasyon desteği ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında da destek sağladı.

Zor şartlarda eğitim verilen köy okulundan birçok üniversiteye öğrenci gönderildiği ve okulda başarı oranının çok yüksek olduğu idareciler tarafından belirtilirken, bu başarı da İnegöllü dağcıların yüzünü güldürdü. - BURSA

Minik yürekleri ısıtan tırmanış
Minik yürekleri ısıtan tırmanış
Minik yürekleri ısıtan tırmanış

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İnegöl Belediyespor, Süphan dağı, Bitlis, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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