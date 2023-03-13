Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 40 milyon liranın üzerinde değeri olan lüks araba ile pistin tozunu attırdı

Her türlü aracı büyük bir rahatlıkla kullanan Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, yine sınır tanımadı. Zayn'ın 40 milyon euronun üzerinde değeri bulunan Ferrari ile pistin tozunu attırdığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FERRARI'Yİ OLDUKÇA RAHAT KULLANDI

Kullandığı araçlar ile gündemden düşmek bilmeyen AK Parti Sakarya Milletvekili veKenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, değeri 40 milyon liranın üzerinde olan Ferrari marka lüks otomobili pistte kullandı. Minik Zayn'ın, bin beygir gücündeki lüks otomobili adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından "1000 hp pistte kontrol altında" denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.