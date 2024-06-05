Minikler Mazı Sahili'ni temizledi - Son Dakika
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Minikler Mazı Sahili'ni temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde, Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliği ile Mazı Mahallesi Taşlıyalı ve Hurma Sahili'nde temizlik etkinliği gerçekleşti.

05.06.2024 14:32
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Minikler Mazı Sahili'ni temizledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde, Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliği ile Mazı Mahallesi Taşlıyalı ve Hurma Sahili'nde temizlik etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde sahili temizleyerek çevre temizliğine katkıda bulundu. Çocuklara ve vatandaşlara çevre temizliği ve doğanın korunması ile ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinliğe, Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik de katıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, muhtarlık ve okullarla beraber Mazı bölgesi sahil kısmında temizlik yaptıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, "Bu farkındalık için muhtarımıza, bu birlikteliği sağladığı için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik hep birlikte temiz tutmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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