Minikler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minikler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğreniyor

Denizli'de miniklere Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca dereceye giren öğrenciler ile başarılı polis ve jandarma personeli ile toplu taşıma aracı kullanan şoförlere ödüller verildi.

08.05.2024 20:43  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

DENİZLİ - Denizli'de miniklere Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca dereceye giren öğrenciler ile başarılı polis ve jandarma personeli ile toplu taşıma aracı kullanan şoförlere ödüller verildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Karayolu Trafik Haftasını çocuklarla birlikte kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını eğlenerek öğrenen çocuklar büyük övgü topladı.

4-10 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kutlama programının ilki Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla birlikte düzenlendi. Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı. Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, trafik kurallarını eğlenerek öğrenen çocukların eğitim çalışmalarına katıldı. Küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmaları hedefiyle hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitim programı teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluştu. Denizli merkezdeki tüm ilkokul 3. sınıflara yönelik rutin olarak verilen program kapsamında ilk olarak teorik eğitim çalışmasına katılan protokol daha sonra uygulamalı eğitimleri izledi.

Çocuklar akülü araba kullandı

Teorik eğitimler kapsamında çocuklara, "Trafik nedir, nerelerden yürümeliyiz? Karşıya nerelerden geçmeliyiz? Yayaları ilgilendiren trafik işaretleri nelerdir? Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve toplu taşıtlarda görgü ve nezaket kuralları" gibi temel konular anlatıldı. Uygulamalı trafik eğitiminde ise küçük akülü arabalar kullanan çocuklar, döner, ışıklı, ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurları yerinde görerek öğrendi. Çocuklar trafikte gösterdikleri başarılarla büyük övgü topladı.

Ödüler sahibini buldu

Program sonunda Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler Karayolu Trafik Haftası ödüllerini verdi. Resim, şiir ve slogan dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile başarılı polis ve jandarma personeline, jandarmanın "Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektifler Araçta" projesinde başarılı olan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Denizli Umum Servis Araçları İşletmesi Odası'nca toplu taşıma aracı kullanan yılın şoförlerine ödülleri verildi.

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, Jandarma, Denizli, trafik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:37:55. #1.11#
SON DAKİKA: Minikler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement