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Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

DENİZLİ - Denizli'de miniklere Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca dereceye giren öğrenciler ile başarılı polis ve jandarma personeli ile toplu taşıma aracı kullanan şoförlere ödüller verildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Karayolu Trafik Haftasını çocuklarla birlikte kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını eğlenerek öğrenen çocuklar büyük övgü topladı.

4-10 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kutlama programının ilki Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla birlikte düzenlendi. Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı. Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, trafik kurallarını eğlenerek öğrenen çocukların eğitim çalışmalarına katıldı. Küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmaları hedefiyle hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitim programı teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluştu. Denizli merkezdeki tüm ilkokul 3. sınıflara yönelik rutin olarak verilen program kapsamında ilk olarak teorik eğitim çalışmasına katılan protokol daha sonra uygulamalı eğitimleri izledi.

Çocuklar akülü araba kullandı

Teorik eğitimler kapsamında çocuklara, "Trafik nedir, nerelerden yürümeliyiz? Karşıya nerelerden geçmeliyiz? Yayaları ilgilendiren trafik işaretleri nelerdir? Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve toplu taşıtlarda görgü ve nezaket kuralları" gibi temel konular anlatıldı. Uygulamalı trafik eğitiminde ise küçük akülü arabalar kullanan çocuklar, döner, ışıklı, ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurları yerinde görerek öğrendi. Çocuklar trafikte gösterdikleri başarılarla büyük övgü topladı.

Ödüler sahibini buldu

Program sonunda Vali Coşkun, Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler Karayolu Trafik Haftası ödüllerini verdi. Resim, şiir ve slogan dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile başarılı polis ve jandarma personeline, jandarmanın "Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektifler Araçta" projesinde başarılı olan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Denizli Umum Servis Araçları İşletmesi Odası'nca toplu taşıma aracı kullanan yılın şoförlerine ödülleri verildi.