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Miniklerden AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Miniklerden AFAD'a ziyaret

10.11.2021 11:35
Miniklerden AFAD'a ziyaret

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü öğrencileri, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü öncesinde AFAD Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü öğrencileri, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü öncesinde AFAD Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklar doğal afetlerde yapılması gerekenleri uzmanlarından öğrendi.

Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak amacıyla daha duyarlı bir neslin yetiştirilmesi adına farkındalık oluşturmak için 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü öncesinde Düzce Çocuk Kulübü tarafından unutulmadı.

Bahçeşehir bölgesindeki AFAD Müdürlüğüne giden Çocuk Kulübü öğrencileri, ilk olarak afetlerle ilgili animasyon filmi izledi. Ardından deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi alan öğrenciler, AFAD müdürlüğü hizmet binasını gezdiler. Öğrenciler arama kurtarma araçları, ekipmanları ve malzemelerini yakından da tanıyarak keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Afet Eğitimi Hazırlık Günü'nü unutmayan miniklere AFAD uzmanları tarafından hediyeler de takdim edildi. - DÜZCE

Miniklerden AFAD'a ziyaret
Miniklerden AFAD'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden AFAD'a ziyaret - Son Dakika


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