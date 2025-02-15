Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş öğrencileri için "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi verildi. Minik öğrencilere Diş Hekimi Şeyda Ayşe Demir tarafından ağız ve diş sağlığının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Diş Hekimi Demir; ağız bakımının önemi, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi ile diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi konular hakkında öğrencilere genel bilgiler de verdi.

Eğitimin ardından ise Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu minik öğrencilerine diş fırçalama takip çizelgesi ile diş fırçası hediye edildi. - ANTALYA