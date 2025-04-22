Miniklere Trafik Eğitimi ve Polislik Tanıtımı

Ordu'da anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verilerek polislik mesleği tanıtıldı

ORDU - Ordu'nun İkizce İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, geleceğin bilinçli sürücüleri ve vatandaşları olma yolunda minik adımlar atan İkizce İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

İkizce İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, 18 öğrenciye yönelik temel trafik kurallarını ve hayati güvenlik önlemlerini eğlenceli bir dille aktardı. Etkinlikte, polis memurları trafik kurallarının yanı sıra, polislik mesleğini de miniklere tanıtarak tecrübelerini ve görevlerini anlattı.

Miniklerin meraklı sorularını içtenlikle yanıtlayan polis ekipleri, çeşitli oyunlar oynayarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı.