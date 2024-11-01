Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'da Hizmete Girdi

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Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'ya açıldı

BURSA - Mirasımız Kudüs Derneği bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde açıldı.

Açılışa katılanların arasında eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

Programda konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci, "Hep Kudüs dedik, hep Mescid-i Aksa dedik, onlar için yola çıktık ve özgür olmadan durmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kudüs insanlığın ortak derdi"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Kudüs sadece bizim değil insanlığın mirası, insanlığın ortak derdi. Kudüs bugün Batı vicdanının kalbinin ne kadar karardığının, vicdanının olmadığını gösteren en acı durum. Bizim açımızdan işin ağırlığının yükünün gözlerimizin önüne serildiği bizler içinde acı bir tablo, inşallah çalışmamızla, alın terimizle, gözyaşımızla bu acıları dindiririz" dedi.

Davut Gürkan gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Öncelikle genel başkanımıza Bursa'ya böyle bir temsilcilik kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birçok konuşmacımız çok güzel şeyler söyledi ama Kudüs denince benim aklıma gelen şey, bir orada mescide girmek için İsrail'den izin almak benim kanıma dokunmuştu. İkincisi ise orada yaşlı bir amcamızın 'oğlum buraları sahipsiz bırakmayın' demesi aklımdan çıkmaz. Onun için bunun bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşurken, gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmaların ardından dualar okunarak, başkanlar ve Kudüs Derneği yöneticileri ile birlikte kurdele kesilerek açılış yapıldı.