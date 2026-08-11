Mısır Taban Fiyatı Hala Açıklanmadı

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Kozan Ziraat Odası Başkanı Emir Kayhan, Çukurova bölgesinde mısır hasadına 10 gün kaldığını ancak taban fiyatının hala açıklanmadığını belirterek, "Mısır taban fiyatı hükümet tarafından bir an önce açıklanıp, çiftçimizin mahsulünü kaça sattığını bilmesi gerekmektedir" dedi.

Kayhan, yaptığı açıklamada, mısır hasadının başlamasına çok az bir zaman kalmasına karşın taban fiyatın henüz açıklanmamasına tepki gösterdi. Kayhan, şunları kaydetti:

"Çukurova'nın kıymetli topraklarında mısır hasadına yaklaşmış bulunmaktayız. Hasada ortalama 10 gün var ama çiftçimiz endişeli çünkü hala fiyat açıklanmadı. Hükümetimizden acilen fiyat açıklaması bekliyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle açıklanacak olan fiyatın enflasyonun altında kalmamasını temenni ediyoruz.

Çiftçimiz zor durumda. Girdi maliyetleri olan mazot, gübre, sulama ve işçilik aşağı yukarı yıllık baz oranında yüzde 80 arttı. İnşallah Tarım Bakanlığı güzel bir fiyat açıklar da Çukurova çiftçisi 6 aylık bir sürecin sonunda umduğunu kazanır.

Kozan Ziraat Odası Başkanı olarak tüm üretici kardeşlerimize, tüm çiftçi kardeşlerimize bol bereketli kazançlar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Benim beklediğim durum mısır taban fiyatının hükümet tarafından bir an önce açıklanıp, çiftçimizin mahsulünü kaça sattığını bilmesi gerekmektedir."