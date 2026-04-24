Misparta ilk koku atölyesini çocuklarla gerçekleştirdi

Isparta Belediyesi bünyesindeki Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde ilk koku atölye çalışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla gerçekleştirildi. Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocukların atölye çalışmalarına eşlik edip, onların katılım belgelerini takdim etti.

Isparta Belediyesi tarafından restore edilen Aya Baniya (Aya Panaya) Kilisesi, Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olarak hizmet veriyor. Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde ilk koku atölye çalışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla gerçekleştirildi. Müzenin özel konukları olan çocuklar, bitki özlerinden kendilerine özgü 23 Nisan kokusu tasarlayarak hem öğrendiler hem de hayal güçlerini kokuya dönüştürdüler. Müzenin küratörü ve birim sorumlusu Meryem Karakurt Göksal, çocuklara koku ile ilgili bilgiler vererek, kendilerine özgü nasıl koku üretebileceklerini anlattı.

"Gül çok önemli bir ham maddedir"

Meryem Karakurt Göksal, tüm karışımların öz maddesinde gül olduğunu belirterek, "Gül özellikle koku müzesi ve tüm dünyada kullanılan parfümler için çok önemli bir ham maddedir. 4 ton gül yaprağından 1 kilo gül yağı çıkıyor. Bu atölyede önce kokuları koklayacağız ardından notalama bilgisine göre parfümleri tasarlayacağız" dedi. Ardından çocuklar bitki özlerini koklayarak istedikleri bitki özlerinden kendi kokularını üretti.

Çocuklara katılım belgeleri verildi

Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocukların koku atölye çalışmasına eşlik etti, ürettikleri kokularla ilgili bilgi aldılar. Atölye çalışmasının ardından çocuklara katılım belgeleri verildi. Çocukların koku atölyesine katılım belgeleri Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından takdim edildi. Vali Erin ve Başkan Başdeğirmen, çocuklara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan boyama seti, kalemlik, futbol topu ve oyuncak bebek hediye etti. Tasarladıkları kokular da günün anısına çocuklara hediye edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, koku atölye çalışmasına katılan çocuklarla sohbet ederek, onlara pasta ve meyve suyu ikramında bulundu. - ISPARTA