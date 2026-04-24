Misparta ilk koku atölyesini çocuklarla gerçekleştirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 12:34  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi bünyesindeki Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde ilk koku atölye çalışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla gerçekleştirildi. Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocukların atölye çalışmalarına eşlik edip, onların katılım belgelerini takdim etti.

Isparta Belediyesi tarafından restore edilen Aya Baniya (Aya Panaya) Kilisesi, Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olarak hizmet veriyor. Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde ilk koku atölye çalışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla gerçekleştirildi. Müzenin özel konukları olan çocuklar, bitki özlerinden kendilerine özgü 23 Nisan kokusu tasarlayarak hem öğrendiler hem de hayal güçlerini kokuya dönüştürdüler. Müzenin küratörü ve birim sorumlusu Meryem Karakurt Göksal, çocuklara koku ile ilgili bilgiler vererek, kendilerine özgü nasıl koku üretebileceklerini anlattı.

"Gül çok önemli bir ham maddedir"

Meryem Karakurt Göksal, tüm karışımların öz maddesinde gül olduğunu belirterek, "Gül özellikle koku müzesi ve tüm dünyada kullanılan parfümler için çok önemli bir ham maddedir. 4 ton gül yaprağından 1 kilo gül yağı çıkıyor. Bu atölyede önce kokuları koklayacağız ardından notalama bilgisine göre parfümleri tasarlayacağız" dedi. Ardından çocuklar bitki özlerini koklayarak istedikleri bitki özlerinden kendi kokularını üretti.

Çocuklara katılım belgeleri verildi

Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocukların koku atölye çalışmasına eşlik etti, ürettikleri kokularla ilgili bilgi aldılar. Atölye çalışmasının ardından çocuklara katılım belgeleri verildi. Çocukların koku atölyesine katılım belgeleri Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından takdim edildi. Vali Erin ve Başkan Başdeğirmen, çocuklara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan boyama seti, kalemlik, futbol topu ve oyuncak bebek hediye etti. Tasarladıkları kokular da günün anısına çocuklara hediye edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, koku atölye çalışmasına katılan çocuklarla sohbet ederek, onlara pasta ve meyve suyu ikramında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Isparta Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:27:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.