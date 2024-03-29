MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

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Akşener, "Tarihte iki tür köle vardır" deyip İmamoğlu ve Yavaş\'ı bombaladı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek. Kalın ile ABD'li Temsilciler Meclisi üyelerinin görüşmesinde terörle mücadele, Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaş hali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'taki ABD ziyareti konuşulacak.

ABD'NİN SURİYE'DE YPG'YE SAĞLADIĞI DESTEK DE GÖRÜŞÜLECEK

Dün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasında Türkiye'ye gelecek ABD'li heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceği görüşmede F-16'ların tedariki ile ABD'nin PKK/ YPG'ye sağladığı desteğin ele alınacağı belirtilmişti.

Bakanlık kaynakları, ABD'li heyetin Ankara'da TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'la da sabah saatlerinde bir görüşme yapacağını ifade etmişti.