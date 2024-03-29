MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

29.03.2024 10:55
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek. Kalın ile ABD'li Temsilciler Meclisi üyelerinin görüşmesinde terörle mücadele, Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaş hali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'taki ABD ziyareti konuşulacak.

ABD'NİN SURİYE'DE YPG'YE SAĞLADIĞI DESTEK DE GÖRÜŞÜLECEK

Dün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasında Türkiye'ye gelecek ABD'li heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceği görüşmede F-16'ların tedariki ile ABD'nin PKK/ YPG'ye sağladığı desteğin ele alınacağı belirtilmişti.

Bakanlık kaynakları, ABD'li heyetin Ankara'da TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'la da sabah saatlerinde bir görüşme yapacağını ifade etmişti.

MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek
Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Ukrayna, Gazze, PKK, Güvenlik, Dış Politika, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek - Son Dakika
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