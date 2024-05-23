MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan etkileyici üçlük atışı - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan etkileyici üçlük atışı

Milli İstihbarat Başkanı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tek eliyle arkası dönük bir şekilde üçlük atış çizgisinin gerisinden potaya tam isabet atış yaparak dikkatleri üzerine çekti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Şimdi onlar düşünsün' notunu düştü. Atış, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23.05.2024 00:07
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Milli İstihbarat Başkanı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, arkası dönük şekilde potaya üçlük tam isabet atış yaptı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, MİT Başkanı Kalın'ın tam isabet basket atışını sosyal medya hesabından, "Şimdi onlar düşünsün" notu ile paylaştı.

MİT Başkanı Kalın'ın tek eli ile arkası dönük bir şekilde üçlük atış çizgisinin gerisinden potaya tam isabet atış yaptığı görüntüyü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından, "Şimdi onlar düşünsün" notu ile paylaştı. Büyük beğeni toplayan atış, sosyal paylaşım sitesinde gündem oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan etkileyici üçlük atışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan etkileyici üçlük atışı - Son Dakika
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