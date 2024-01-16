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MİT'in 97. Kuruluş Yılına Özel Video Yayımlandı - Son Dakika
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MİT'in 97. Kuruluş Yılına Özel Video Yayımlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 97. kuruluş yıl dönümüne özel bir video hazırladı. Videoda, MİT'in kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte yaşanan önemli olaylar ve başarılar yer aldı. Ayrıca, MİT'in SİHA'lı operasyonlarında hedeflerin etkisiz hale getirildiği anlara da videoda yer verildi.

MİT\'in 97. Kuruluş Yılına Özel Video Yayımlandı
16.01.2024 - 11:17,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 97. kuruluş yıl dönümüne özel bir video hazırladı.

MİT'in kuruluşunun 97. yılına özel hazırlanan video, MİT'in resmi web sitesinde yayımlandı. Videoda 1914-1918 yılları arasında I. Dünya Savaşı'ndan başlayan ve sırasıyla 1919-1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı, 6 Ocak 1927 Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin kurulması, 1939-1945 II. Dünya Savaşı, 1947 Soğuk Savaş'ın başlaması, 1965 Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nden Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 1999 bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi, 11 Eylül 2001 ABD'de gerçekleşen terör saldırıları, 2003 ABD'nin Irak'ı işgali, 2008 küresel ekonomik kriz, 2009 Davos Zirvesi, 2011 Arap Baharı'nın başlaması, 2013 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı, 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün başarısız darbe girişimi, 2016-2019 Suriye harekatları, 6 Ocak 2020 MİT'in Kale yerleşkesinin açılması, 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nı içeren zaman çizelgesi yer aldı. Çok kutuplu bir dünyanın gerektirdiği güvenlik ve istihbarat anlayışını inşa etmenin hedeflendiği belirtilen videoda, MİT'in SİHA'lı operasyonlarında hedeflerin etkisiz hale getirildiği anlara da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, 29 Ekim, Dünya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in 97. Kuruluş Yılına Özel Video Yayımlandı - Son Dakika
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