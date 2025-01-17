Mobil Kuaför Tırı, Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesimi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Mobil Kuaför Tırı, Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesimi Hizmeti Sunuyor

Mobil Kuaför Tırı, Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesimi Hizmeti Sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Kaş'ın uzak mahallelerinde öğrencilere ücretsiz saç kesimi yaparak ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

17.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Kaş'ın merkezine uzak mahallelerinde yaşayan öğrencilere ücretsiz saç kesimi yaparak ailelerin büyük bir ihtiyacını karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Kuaför Tırı, Kaş'ın kırsal mahallerinde vatandaşların ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Mobil Kuaför Tırı, Kaş'ın Bezirgan Mahallesi'nde vatandaşların ücretsiz saç kesimini yaptı. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Mobil Kuaför Tırı, öğrenciler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Aileler, çocuklarının saçlarını kestirerek büyük bir ihtiyacın karşılandığını belirtti.

Mobil Kuaför Tırı okullarda

Mobil Kuaför Tırı, Manavgat'taki Odaönü Çallıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile Karacalar Fatma Turan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine de ücretsiz kişisel bakım hizmeti sundu. İki gün devam eden hizmette; Odaönü Mahallesi'ndeki okula Karakaya, Boztepe ve Yalçıdibi mahallelerinden gelen öğrenciler, Karacalar Mahallesi'ndeki okula ise Sülek, Cevizler ve Hacıisalı Mahallelerinden gelip taşımalı eğitim gören öğrenciler faydalandı. Toplamda 171 öğrenciye kuaförlük ve berber hizmeti verildi.

"Bu hizmetlere ulaşmamız biraz zor oluyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mobil kuaför hizmeti öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Öğrenciler, "Biz şehir merkezinden uzak mahallelerde yaşıyoruz. Bu hizmetlere ulaşmamız biraz zor oluyor" dedi.

Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da hizmet verdi

Öte yandan Mobil Kuaför Tırı Gündoğmuş, Akseki ve İbradı'da da hizmet verdi. Gündoğmuş'ta Bedan İlköğretim Okulunda 43 öğrenci, Akseki Cevizli'de 34, İbradı ve Ormana'da 142 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verdi. Mobil Kuaför Demre'de de iki gün boyunca Çağman, Belören, Köşkerler, Yavu, Gürses ve Kapaklı'da 142 vatandaşa hizmet sundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mobil Kuaför Tırı, Öğrencilere Ücretsiz Saç Kesimi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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