Mogan Gölü\'ne 150 Bin Yavru Balık Bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilen 150 bin yavru balık, Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle, temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlanan Mogan Gölü'ne biyolojik çeşitliliği arttırmak amacıyla bırakıldı.

Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar, yabani otlar, temizlik araçları tarafından temizlenen Mogan Gölü'ne, ekosisteme katkı sağlamak ve balık popülasyonunu desteklemek amacıyla 150 bin yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tedarik edilen balıklar, Gölbaşı Belediyesi'nin araç, ekipman ve personel desteğiyle doğal ortamına salındı.

Gölbaşı Belediyesi personeli tarafından, su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanabilmesi için bırakılan yavru balıklarla, hem yerel balık türlerinin korunması hem de gölün ekolojik dengesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Gölbaşı Belediyesi yetkilileri Mogan Gölü'nün eski güzelliğine kavuşması için büyük oranda tamamlanan temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, balıklama çalışmalarıyla ilçede olta balıkçılığının geliştirileceğinin altını çizdi.

"Ekolojik projelerimiz devam edecek"

Mogan Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Mogan Gölü, Gölbaşı'mızın en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Bu gölün temiz ve sağlıklı bir ekosisteme sahip olması, hem ilçe halkı hem de ziyaretçilerimiz için büyük önem taşıyor. Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla, gölün biyolojik çeşitliliğini arttırmayı ve ekolojik dengesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gölümüzün eski güzelliğine kavuşması ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması için temizlik çalışmalarımız ve ekolojik projelerimiz devam edecek. İlçemize değer katacak bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA