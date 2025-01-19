Motosiklet Kaza Anı Sosyal Medyada

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Kontrolden çıkan motosiklet böyle devrildi

Sosyal medya için görüntü çekerken kazayı çekti

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, aracı ile seyir halindeyken sosyal medyası için görüntü çektiği sırada bir motosikletlinin önünde kaza yapmasını da kayda aldı.

Bursa'da seyir halinde olan otomobilin içinde bulunan bir vatandaş, sosyal medyası için görüntü çekmeye başladı. Telefonuyla kayda giren vatandaş, bir motosikletlinin kaza anını kayıt altına aldı. İlginç anlar saniye saniye kaydedildi.