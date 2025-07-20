Motosiklet Kullanıcılarına Güvenlik Eğitimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik jandarması ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Baltaköy Mahallesi'nde düzenlenen eğitimlerde, 27 yol kullanıcısına 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında kask ve koruyucu gözlük takmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, motosiklet sınıfına uygun sürücü belgesi kullanımı, motosikletlerin tescil işlemleri, reflektif yelek kullanımı ve hız kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Trafik jandarması ekipleri, sürücülere güvenli sürüş alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen eğitimlerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN