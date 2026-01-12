Balıkesir'den Sındırgı'ya dayanışma konvoyu - Son Dakika
Balıkesir'den Sındırgı'ya dayanışma konvoyu

Balıkesir\'den Sındırgı\'ya dayanışma konvoyu
12.01.2026 09:37  Güncelleme: 09:41
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremler sonrası motosiklet kulüpleri ve tutkunları, dayanışma amacıyla bölgeye giderek depremzede esnafa ve vatandaşlara yardım yaptılar.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından bölgeye destek veren motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunları, dayanışmayı büyütmek ve depremzede esnaf ile vatandaşlara destek olmak amacıyla motosikletlerini Sındırgı'ya sürdü.

Balıkesir merkez ve ilçelerinden çok sayıda motosikletlinin katılım sağladığı etkinliğe, 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Rotasız Motorcular Motosiklet Kulübü ile Karesi Motorlu Arama ve Kurtarma Kulübü ve motorsiklet tutkunları katıldı. Yaklaşık 200 motosikletlinin yer aldığı konvoy, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Sındırgı Tomruk Geçici Konaklama Merkezi'de prefabrik deprem konutlarını ziyaret eden Motosikletliler, depremlerden etkilenen vatandaşlara yiyecek erzak, oyuncak ve battaniye yardımında bulunurken, esnafa da destek olmak için alışveriş yaptılar.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulüp Derneği Başkanı Özgür Candar, yaptığı açıklamada, Sındırgı halkının zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Depremler sırasında da Sındırgılı hemşerilerimizle birlikte olmuştuk. Deprem sonrasında da onları unutmadığımızı, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Hal ve hatırlarını sormak, destek olmak için buradayız. Motosiklet kulüpleri ve dernekleri olarak dayanışmanın güzel bir örneğini bir kez daha sergiledik. Bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerinin gelişmesi ve güçlenmesi için katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Sındırgı Belediye Belediye Başkanı Serkan Sak'ın da katıldığı etkinlikte motorsiklet tutkunlarına teşekkürlerimi ileten Sak"Valiliğimiz, Afad, Belediyemiz ve sizler gibi duyarlı vatandaşlarımız vasıtasıyla Sındırgı'mızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'den Sındırgı'ya dayanışma konvoyu - Son Dakika

