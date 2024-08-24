Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Buğra Ekin hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis Karayolu'nda meydana geldi.

24.08.2024 10:39
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Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Buğra Ekin hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametine giden Buğra Ekin yönetimindeki 48 AHC 514 plakalı motosiklet emniyet şeridinde park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine Acil Sağlık, Bölge Trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Buğra Ekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarmanın olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından Ekin'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tır sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA

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