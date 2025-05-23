Motosiklet Turu ile Trafik Güvenliği Vurgusu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde motosiklet sürücüleri, 'Bir Kural Bir Ömür' sloganına motosikletlilerin trafikte fark edilmesi ve kask kullanımının önemi vurgulandı.

'Gençlik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilçe genelinde motosiklet sürücü belgeli sürücülerin katılabileceği 'Motosiklet Turu' düzenlendi. Yapılan etkinlikte lise önünde toplanan sürücüler, trafik polisleri gözetiminde ilçe merkezinden geçiş yaptı ve Bursa karayolundaki Akcabük Mahallesine kadar ilerledi.

Yapılan etkinlikte bu yılın trafik mottosu olan 'Bir Kural Bir Ömür' sloganına dikkat çekilerek motosikletli araçların trafikte fark edilmesi ve kask kullanımının önemi vurgulandı. - BURSA